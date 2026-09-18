IND vs AFG: IND vs AFG: अफगानिस्तान को 127 रनों से रौंदकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, अभिषेक-सैमसन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

इसके अलावा टीम इंडिया ने 100 या उससे ज्यादा रन से सबसे अधिक बार मैच जीतने का कारनामा किया। ऐसा करने वाली वो आईसीसी फुल मेंबर की इकलौती टीम है। भारत के अलावा सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में कनाडा ने यह कारनामा किया है और वह भी 10 बार यह कारनामा कर चुकी है। अफगानिस्तान क्रिकेट की इतिहास में रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है। अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना सबसे छोटा स्कोर भी गुरुवार को दर्ज किया, जहां वह सिर्फ 94 रन पर आउट हो गई। इससे पहले एशिया कप 2022 में उसने भारत के खिलाफ 111 रन बनाए थे।