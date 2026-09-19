Asian Games 2026: गोल्ड मेडल मैच के लिए बांग्लदेश से भिड़ेगी भारतीय टीम, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव मैच

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस मुकाबले को टीवी पर क्रिकेट फैंस लाइव देख सकते हैं। वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से चार टीमें बाहर हो चुकी हैं। मेजबान जापान को भारतीय टीम ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया, तो वहीं श्रीलंका ने मलेशिया, पाकिस्तान ने थाईलैंड को हराया, जबकि बांग्लादेश और चीन का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया और रैंकिंग के आधार पर बांग्लादेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।