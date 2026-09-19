IND vs JAP: सीरीज जीत के साथ जापान ने क्रिकेट में रखा था कदम, इन देशों से कभी नहीं हारा, जानें पूरा इतिहास

जापान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस चैलेंजर कप में भी हिस्सा लिया था, जो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। जापान ने ईस्ट एशिया कप में भी हिस्सा लिया, जिसमें हांगकांग और चीन की टीम भी शामिल थीं। इसके बाद से जापान ने मंगोलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस को T20 सीरीज में हराया। मंगोलिया के खिलाफ 7 मैचों की T20 सीरीज को जापान ने 6-0 से अपने नाम किया, तो वहीं इंडोनेशिया और फिलीपींस के खिलाफ एक-एक मैच को जीत लिया। उसके बाद से टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर से ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन क्वालीफायर में हिस्सा लिया और जीता।