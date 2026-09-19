IND vs JAP: सीरीज जीत के साथ जापान ने क्रिकेट में रखा था कदम, इन देशों से कभी नहीं हारा, जानें पूरा इतिहास

जापान क्रिकेट टीम (फोटो- Japan Cricket X)
Japan T20I Record: भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को इकलौता T20 मुकाबला खेला जाएगा। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिहाज से जापान के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है। जापान ने अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला साल 2022 में इंडोनेशिया के खिलाफ खेला था। तीन मैचों की सीरीज में जापान ने 2-1 से जीत हासिल की। उसके बाद से अब तक जापान ने कई टी20 सीरीज और कई टूर्नामेंट खेला है और उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कई टीमों को खिलाफ तो वो आज तक नहीं हारा है।
इंडोनेशिया के खिलाफ डेब्यू सीरीज के बाद जापान ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन क्वालीफायर में भी हिस्सा लिया, जहां उसने इंडोनेशिया, साउथ कोरिया जैसी टीमों को हराकर मेन क्वालीफायर के लिए क्वालीफाई किया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर में जापान ने PNG, फिलीपींस और वनुआतु के खिलाफ मुकाबले खेले। टीम ने 2023 में आयोजित एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था, जो चीन में आयोजित हुआ था। उस टूर्नामेंट में जापान के साथ भारतीय टीम भी शामिल थी, जिसने अफगानिस्तान को हराकर खिताब जीता था।
जापान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस चैलेंजर कप में भी हिस्सा लिया था, जो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। जापान ने ईस्ट एशिया कप में भी हिस्सा लिया, जिसमें हांगकांग और चीन की टीम भी शामिल थीं। इसके बाद से जापान ने मंगोलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस को T20 सीरीज में हराया। मंगोलिया के खिलाफ 7 मैचों की T20 सीरीज को जापान ने 6-0 से अपने नाम किया, तो वहीं इंडोनेशिया और फिलीपींस के खिलाफ एक-एक मैच को जीत लिया। उसके बाद से टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर से ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन क्वालीफायर में हिस्सा लिया और जीता।
उसके बाद से जापान T20 ट्राई सीरीज में थाईलैंड, कुक आइलैंड के साथ हिस्सा लिया। हालांकि, वह ट्राई सीरीज जीत नहीं पाया। इसके बाद से जापान दौरे पर कुक आइलैंड की टीम दो T20 मैचों की सीरीज के लिए आई और 2-0 से जापान ने जीत लिया। इसके बाद से T20 वर्ल्ड कप एशिया पेसिफिक क्वालीफायर में जापान ने फिर से हिस्सा लिया, लेकिन इस बार नेपाल चैंपियन रहा। चार देशों की क्वाड्रेंगुलर सीरीज में उसने बहरीन, भूटान, थाईलैंड के साथ सीरीज खेली। हालांकि, उसे इसमें सफलता नहीं मिली।
जापान ने आखिरी मुकाबला PNG के खिलाफ खेला था, जहां उसका सामना ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पेसिफिक क्वालीफायर में हुआ था। जापान पांच में से चार मैच जीतकर 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, तो वहीं PNG ने भी 5 में से चार मैच जीते थे। फाइनल मुकाबले में PNG ने जापान को हराकर खिताब जीता था।
अब भारतीय टीम के खिलाफ जापान का ऐतिहासिक मुकाबला टीम को नई दिशा दे सकता है। जापान ने सबसे ज्यादा T20 मुकाबले इंडोनेशिया के खिलाफ खेले हैं, जहां 9 में से उसने 7 में जीत हासिल की है और दो में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं हांगकांग के खिलाफ उसने चार में से चारों मैच जीते हैं।
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