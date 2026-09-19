World Cup 2027 से पहले और कितने मैच विनर्स को टीम से बाहर करेंगे गौतम गंभीर? अब तक 3 खिलाड़ियों का पत्ता साफ

टीम इंडिया ने आखिरी वनडे फॉर्मेट का आईसीसी इवेंट साल 2025 में खेला था, जहां उसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। उस टीम में ऋषभ पंत भी थे, लेकिन अब उनकी भी वनडे टीम में वापसी मुश्किल हो गई है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ और ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली। 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के विकेटकीपर रहे ईशान किशन भी इस टीम में जगह नहीं बना पाए। वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं और उनका हालिया फॉर्म शानदार रहा है। मैनेजमेंट ने ईशान-पंत से आगे बढ़कर ध्रुव जुरेल को चुना।