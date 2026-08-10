सरफराज खान के आने से भारत की बैटिंग पोजीशन में होगा बड़ा फेरबदल, क्या शुभमन गिल छोड़ेंगे नंबर-4?

Sri Lanka vs India 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्‍ट की सीरीज का आगाज 15 अगस्‍त से गॉल में होने जा रहा है। इससे पहले भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को लाया गया है तो साई सुदर्शन के रिप्‍लेसमेंट के रूप में सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। अगर, सरफराज को गॉल टेस्‍ट की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है तो बैटिंग पोजीशन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।