6 Sixes in One Day Cup 2026: टॉबी अल्बर्ट ने लगातार 6 छक्के जड़कर मचा दी सनसनी, इंग्लैंड के वनडे कप में बड़ा कारनामा

टोबी अल्बर्ट का घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास मैचों में करीब 30 की औसत से 1132 रन बनाए हैं। वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट के 27 मुकाबलों में उनके नाम 44 की औसत से 962 रन दर्ज हैं। टी20 क्रिकेट में भी अल्बर्ट का अनुभव काफी ज्यादा है। वह 75 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें करीब 25 की औसत के साथ उनका स्ट्राइक रेट 134 का रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी टोबी अल्बर्ट अपनी पहचान बना चुके हैं। वह इंग्लैंड की ‘द हंड्रेड’ प्रतियोगिता में सदर्न ब्रेव का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा ILT20 में वह दुबई कैपिटल्स का हिस्सा रह चुके हैं।