‘ये सरपंच का मतलब क्या होता है?’, श्रेयस अय्यर टीम मेट्स से पूछा करते थे ये सवाल, आज इसी नाम से जाने जाते हैं

श्रेयस अय्यर ने जिओ हॉटस्टार (Jio HotStar) पर बातचीत के दौरान बताया कि जब वो पंजाब किंग्स से जुड़े, तो हर कोई उन्हें 'सरपंच' कहकर बुलाने लगा। अय्यर कहते हैं, 'मुझे यह नाम बहुत पसंद है (I love it)। लेकिन सच बताऊं तो मुझे शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये 'सरपंच' टैग कहां से आया और इसका मतलब क्या है। मैं एकदम क्लूलेस था।' अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए अय्यर ने अपने टीम के साथियों से ही सवाल पूछ लिया। उन्होंने बताया, 'जब मैंने अपने कुछ साथियों से पूछा, तब उन्होंने समझाया कि उत्तर भारत में सरपंच का मतलब होता है किसी परिवार, समूह या पूरे इलाके का मुखिया (Head)। जब मुझे इसका मतलब समझ आया, तब जाकर मुझे तसल्ली हुई और वहीं से मेरा यह नया सफर शुरू हुआ।'