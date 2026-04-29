वैभव सूर्यवंशी ने IPL में फिर रचा इतिहास, ये ‘करिश्मा’ करने वाले दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बने

Vaibhav Sooryavanshi New IPL record: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का बल्‍ला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में जमकर धमाल मचा रहा है। पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मंगलवार रात राजस्‍थान रॉयल्‍स की जीत में भी वैभव ने अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने 223 रन के चेज में आरआर को जबरदस्‍त शुरुआत देते हुए महज 16 गेंदों पर तीन चौके और पांच छक्‍कों के दम पर 43 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के साथ ही उन्‍होंने इस सीजन में 400 रन पूरे करते हुए ऑरेंज कैप पर भी कब्‍जा कर लिया। इतना ही नहीं वह आईपीएल के एक ही सीजन में 400 रन बनाने वाले इतिहास के सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए हैं।