5 मैच और 0 विकेट! Jasprit Bumrah की खराब फॉर्म पर कोच जयवर्धने ने तोड़ी चुप्पी, हार्दिक पांड्या पर भी दिया बड़ा बयान

जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर (Photo - IANS)
IPL 2026, Mahela Jayawardene on Jasprit Bumrah: मुंबई इंडियंस (MI) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की राहें कांटों भरी होती जा रही हैं। टीम के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह पिछले 5 मैचों से खाली हाथ हैं, यानी उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है। ऐसे में फैंस और आलोचक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुंबई के मुख्य कोच महेला जयवर्धने खुलकर अपने खिलाड़ियों के बचाव में उतर आए हैं।
पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ वानखेड़े में हुए मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 41 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस पर जयवर्धने ने कहा कि बुमराह की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। कोच का मानना है कि विरोधी टीमें अब समझदार हो गई हैं। वे जानते हैं कि बुमराह के खिलाफ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे उन्हें संभलकर खेलते हैं और दूसरे गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं। जयवर्धने ने यह भी खुलासा किया कि सीजन की शुरुआत में बुमराह को वर्ल्ड कप के दौरान लगी एक मामूली चोट परेशान कर रही थी, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट हैं और उनकी रफ्तार भी लौट आई है। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी आपको विकेट लेने के लिए थोड़े भाग्य की भी जरूरत होती है।'
कोच ने यह ईमानदारी से स्वीकार किया कि सिर्फ बुमराह ही नहीं, बल्कि पूरी गेंदबाजी यूनिट एक साथ मिलकर दबाव बनाने में फेल हो रही है। पंजाब ने 196 रनों का बड़ा लक्ष्य महज 15.1 ओवर में हासिल कर लिया था, जो मुंबई की गेंदबाजी की पोल खोलता है। जयवर्धने के मुताबिक, पावरप्ले में विकेट न मिलना टीम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है।
लगातार चौथी हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या निशाने पर हैं, लेकिन जयवर्धने ने साफ कर दिया कि हार का ठीकरा अकेले कप्तान पर फोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि यह पूरी टीम और मैनेजमेंट की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं, रोहित शर्मा की चोट पर अपडेट देते हुए कोच ने राहत की खबर दी। उन्होंने बताया कि रोहित की चोट गंभीर नहीं है। रोहित ने दौड़ना और बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी पूरा सीजन बाकी है।
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