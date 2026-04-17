5 मैच और 0 विकेट! Jasprit Bumrah की खराब फॉर्म पर कोच जयवर्धने ने तोड़ी चुप्पी, हार्दिक पांड्या पर भी दिया बड़ा बयान

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ वानखेड़े में हुए मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 41 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस पर जयवर्धने ने कहा कि बुमराह की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है। कोच का मानना है कि विरोधी टीमें अब समझदार हो गई हैं। वे जानते हैं कि बुमराह के खिलाफ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे उन्हें संभलकर खेलते हैं और दूसरे गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं। जयवर्धने ने यह भी खुलासा किया कि सीजन की शुरुआत में बुमराह को वर्ल्ड कप के दौरान लगी एक मामूली चोट परेशान कर रही थी, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट हैं और उनकी रफ्तार भी लौट आई है। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी आपको विकेट लेने के लिए थोड़े भाग्य की भी जरूरत होती है।'