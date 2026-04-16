उभरती प्रतिभा: भरतनाट्यम में पारंगत लरिसा, अब उड़ान और मॉडलिंग में आजमा रही हैं भाग्य

कला के क्षेत्र में विशेष पहचान

शिक्षा के साथ-साथ लरिसा ने कला के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने डा. मंगला के निर्देशन में भरतनाट्यम की बारीकियां सीखते हुए छह वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस नृत्य में दक्षता हासिल की है, जो उनके व्यक्तित्व में अनुशासन और अभिव्यक्ति की सुंदरता को दर्शाता है। मॉडलिंग के क्षेत्र में भी लरिसा तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। पारिवारिक व्यवसाय शांतला वेडिंग मॉल के प्रचार के लिए वह 5-6 पेशेवर फोटोशूट में भाग ले चुकी हैं और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढऩे के प्रस्ताव भी मिल चुके हैं। वह मॉडलिंग में अपना भाग्य आजमाते हुए एक अलग पहचान बनाने की इच्छुक हैं।