अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विशेष: टॉय ट्रेन से थिएटर कोच तक, यहां हर कोना सुनाता है भारतीय रेल की कहानी

थिएटर कोच लोगों के आकर्षण का केंद्र

म्यूजियम में रेलवे कार्ड टिकट प्रिंटिंग मशीन, दिनांक मशीन, गेट अटेंडेंस पंचिंग क्लॉक, प्वाइंट मशीन, सिग्नलिंग पैनल, संचार प्रणाली, वजन मापने की मशीन, टैंक वैगन और दुर्लभ रेलवे उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। ये वस्तुएं उस दौर की याद दिलाती हैं, जब रेलवे व्यवस्था पूरी तरह मैनुअल प्रणाली पर आधारित थी। म्यूजियम का थिएटर कोच भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विशेष कोच में रेलवे और इतिहास से जुड़े दृश्य आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं।