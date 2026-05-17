अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विशेष: टॉय ट्रेन से थिएटर कोच तक, यहां हर कोना सुनाता है भारतीय रेल की कहानी

हुब्बल्ली रेलवे म्यूजियम में प्रदर्शित टॉय ट्रेन लोगों को आकर्षित कर रही हैं।
थिएटर कोच लोगों के आकर्षण का केंद्र
म्यूजियम में रेलवे कार्ड टिकट प्रिंटिंग मशीन, दिनांक मशीन, गेट अटेंडेंस पंचिंग क्लॉक, प्वाइंट मशीन, सिग्नलिंग पैनल, संचार प्रणाली, वजन मापने की मशीन, टैंक वैगन और दुर्लभ रेलवे उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। ये वस्तुएं उस दौर की याद दिलाती हैं, जब रेलवे व्यवस्था पूरी तरह मैनुअल प्रणाली पर आधारित थी। म्यूजियम का थिएटर कोच भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विशेष कोच में रेलवे और इतिहास से जुड़े दृश्य आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं।
पुराने स्टीम युग की यात्रा का अनुभव
बच्चों के लिए यहां की टॉय ट्रेन सबसे बड़ा आकर्षण है। यह रेलगाड़ी छुक-छुक की ध्वनि और विशेष प्रभावों के साथ पुराने स्टीम युग की यात्रा का अनुभव कराती है। इसके अलावा संग्रहालय में मॉडल ट्रेन संचालन प्रणाली भी स्थापित की गई है, जिससे सिग्नलिंग और रेल संचालन की तकनीक को समझा जा सकता है।
कई रोचक जानकारियां
म्यूजियम में एक रोचक जानकारी भी प्रदर्शित की गई है कि ट्रेन में यात्रियों को अच्छी नींद क्यों आती है। इसके पीछे ट्रेन के सस्पेंशन की वैज्ञानिक संरचना को कारण बताया गया है, जो मानव शरीर की आरामदायक कंपन आवृत्ति के अनुरूप तैयार की जाती है।
विरासत और तकनीकी विकास से जोडऩे का कार्य
कम शुल्क में उपलब्ध यह म्यूजियम नई पीढ़ी को भारतीय रेल की विरासत और तकनीकी विकास से जोडऩे का कार्य कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ऐसे संस्थानों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये केवल इतिहास को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि आने वाली पीढिय़ों को अपनी जड़ों से भी जोड़ते हैं।
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