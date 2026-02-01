बेतरतीब ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को नियमों का पढ़ाया पाठ

धौलपुर. गुलाब बाग...शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है और यहां पर दिनभर सैकड़ों वाहन निकलते हैं और हाइवे 44 के साथ दो अन्य हाइवे का भी ट्रेफिक इसी चौराहे से होकर गुजरता है। ट्रेफिक के दवाब के साथ यहां साइड लेन पर ऑटो और ई-रिक्शा चालक समेत अन्य वाहन गलत तरीके से खड़े होने से यातायात बाधित करते हैं। जिस पर पत्रिका ने 15 फरवरी के अंक में ‘हाल ए...गुलाब बाग, हर तरफ अव्यवस्था’ को लेकर फोटो कैप्शन स्टोरी प्रकाशित की थी। जिस पर यातायात पुलिस सतर्क हुई और चौराहे पर लगातार दो दिन रविवार और सोमवार को ऑटो, र्ई-रिक्शा और अन्य परिवहन वाहन चालकों को ट्रेफिक नियमों को लेकर पाठ पढ़ाया और कुछेक के चालान भी किए। मौके पर टीई बलविंदर सिंह ने सभी नियमों की पालना करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि चौराहे पर गलत तरीके से वाहन खड़े किए तो कार्रवाई होगी। साइड लेन को खाली रखने और वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खाली स्थान पर खड़ा करने के निर्देश दिए।