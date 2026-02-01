निरीक्षण में बंद मिले 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिर

निरीक्षण के दौरान 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्धारित समय पर बंद पाए गए। कई केंद्रों पर ताले लगे मिले, कुछ स्थानों पर स्टाफ अनुपस्थित था। जबकि कहीं साफ. सफाई और रिकॉर्ड संधारण में गंभीर लापरवाही सामने आई। इस स्थिति पर सीएमएचओ डॉ.मीणा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे जिला स्तर से गठित टीम ने उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवाओं की उपलब्धता, प्रसूति सेवाएं, टीकाकरण कार्यक्रम, रोगी पंजीयन रजिस्टर, राज्य एवं केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। डॉ.मीणा ने कहा कि इस स्थिति को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।