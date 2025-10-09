Cannes में कोहराम मचा चुकी, 1 घंटे 39 मिनट की इस फिल्म में है एक नौकरानी की छोटी सी लवस्टोरी

फिल्म सर (सोर्स: X)
Bollywood Romantic Film: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हर साल हजारों फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, तो कुछ अच्छी कहानी और बेहतरीन एक्टिंग के बाद भी बॉक्स ऑफिस में कमाल नहीं दिखा पातीं। लेकिन, कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर जादू जैसा काम करती हैं।
ऐसी ही एक फिल्म है 'सर', जिसकी कहानी आपका दिल जीत लेगी। दरअसल, इसकी एंडिंग आपको दुखी भी कर सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का असली हीरो इसकी कहानी है, जो आपको अपनी दुनिया में लेकर जाती है।
हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म 'सर' की जो 2018 में OTT पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में खूब सारा प्यार, महिलाओं के लिए समाज की सोच और अमीर और गरीब के प्यार के बीच के अंतर को दिखाया गया है। बता दें कि रोहेना गेरा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को साल 2018 में 71वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था, जहां इसकी काफी तारीफ हुई थी।
इस फिल्म की कहानी रत्ना (तिलोत्तमा शोम) से शुरू होती है, जो अपने कपड़े पैक करके वापस मुंबई अपने घर जाती है। रत्ना एक जवान विधवा औरत है, जो मुंबई में अश्विन के घर पर हाउसहेल्पर का काम करती है। मुंबई आने के बाद रत्ना को पता चलता है कि उसके मालिक अश्विन की होने वाली शादी अब टूट गई है, इसलिए वो उसी दिन अमेरिका से वापस आता है। रत्ना मुंबई पहुंचते ही अश्विन के आने से पहले पूरे घर की सफाई करती है और अपने बॉस के लिए खाना बनाकर रख देती है।
तो वहीं, अश्विन घर आने के बाद से ही दुखी रहता है। उसके घरवाले और दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। मुंबई के इस घर में मेड रत्ना और सर अश्विन रहते हैं और दूसरी तरफ, रत्ना सिलाई के सहारे अपने फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और अश्विन को रत्ना से प्यार हो जाता है।
इस बेहतरीन रोमांटिक फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म में रत्ना का किरदार एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने निभाया है, तो वहीं अश्विन का किरदार विवेक गोम्बर ने निभाया है। ये फिल्म आपको प्यार, समाज और सपनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी।
