Cannes में कोहराम मचा चुकी, 1 घंटे 39 मिनट की इस फिल्म में है एक नौकरानी की छोटी सी लवस्टोरी

इस फिल्म की कहानी रत्ना (तिलोत्तमा शोम) से शुरू होती है, जो अपने कपड़े पैक करके वापस मुंबई अपने घर जाती है। रत्ना एक जवान विधवा औरत है, जो मुंबई में अश्विन के घर पर हाउसहेल्पर का काम करती है। मुंबई आने के बाद रत्ना को पता चलता है कि उसके मालिक अश्विन की होने वाली शादी अब टूट गई है, इसलिए वो उसी दिन अमेरिका से वापस आता है। रत्ना मुंबई पहुंचते ही अश्विन के आने से पहले पूरे घर की सफाई करती है और अपने बॉस के लिए खाना बनाकर रख देती है।