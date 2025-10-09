मौत के बाद राजवीर जवंदा के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, पत्नी ने की थी बाइक पर ना जाने की गुजारिश

राजवीर जवंदा (सोर्स: X)
Singer Rajvir Jawanda Dies Update: पंजाबी मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस सिंगर और एक्टर राजवीर जवंदा का 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वो सिर्फ 37 साल के थे। राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद से वो 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। अस्पताल के मुताबिक, बुधवार सुबह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया।
इस घटना के बाद एक और दुखद जानकारी सामने आई है। बता दें कि परिवार के एक करीबी दोस्त ने बताया कि राजवीर की पत्नी ने उनसे बाइक पर ये खतरनाक सफर ना करने की गुजारिश की थी। 'डेली पोस्ट पंजाब' को दिए एक इंटरव्यू में दोस्त ने बताया, 'उसने उसे जाने से मना किया था… लेकिन उसने नहीं सुना।'
उन्होंने आगे बताया कि राजवीर की पत्नी ने खास तौर पर उनसे अपनी हाई-पावर 1300cc की मोटरसाइकिल ना चलाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सुरक्षित नहीं है। इसके बाद राजवीर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। दोस्त ने कहा, "वो फोन कॉल उनकी आखिरी बातचीत थी।'
बता दें कि राजवीर जवंदा के निधन पर पंजाबी संगीत और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कलाकार और फैंस सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और राजवीर के पंजाबी मनोरंजन जगत में योगदान को याद कर रहे हैं। साथ ही राजवीर जवंदा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पोना, लुधियाना पहुंच चुका है, जहां 'सिरफ पंजाबियत' द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सैकड़ों फैंस उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं।
उनका अंतिम संस्कार 9 अक्टूबर आज सुबह 11 बजे पोना, जगरांव, पंजाब में किया जाएगा। राजवीर जवंदा के निधन से पंजाबी मनोरंजन जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
