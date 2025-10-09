मौत के बाद राजवीर जवंदा के दोस्त ने किया बड़ा खुलासा, पत्नी ने की थी बाइक पर ना जाने की गुजारिश

Singer Rajvir Jawanda Dies Update: पंजाबी मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस सिंगर और एक्टर राजवीर जवंदा का 8 अक्टूबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वो सिर्फ 37 साल के थे। राजवीर 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद से वो 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। अस्पताल के मुताबिक, बुधवार सुबह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया।