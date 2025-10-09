Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं…’ अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा

Anu Mallik And Amaal Malik: म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने आखिरकार अपने भतीजे अमाल मलिक द्वारा 'बिग बॉस' में लगाए गए आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि वो अपनी ऊर्जा हर चीज पर प्रतिक्रिया देकर बर्बाद नहीं कर सकते…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 09, 2025

'1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं...' अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा

अनु मलिक और अमाल मलिक (सोर्स; X)

Anu Mallik And Amaal Malik: 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने कई बार अपने चाचा अनु मलिक पर उनके पिता डब्बू मलिक का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इस पर उन्होंने एक एपिसोड में ये भी बताया था कि 2005 में तेज बारिश में फंसे होने पर अनु मलिक ने उन्हें देखकर गाड़ी के शीशे बंद कर लिए थे। अब इन आरोपों पर अनु मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा

बता दें कि 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक अनु मलिक ने कहा, '1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं बन जाता है। कोई अपनी एनर्जी हर चीज पर रिएक्ट करके बर्बाद नहीं कर सकता है, मैं।' साथ ही अनु मलिक ने कहा कि उनके पिता सरदार मलिक उन्हें हमेशा अपने दिमाग में जहर ना पनपने देने की सलाह देते थे।

उन्होंने आगे कहा था, 'अगर आप ऐसा करते हो तो कभी एक अच्छे कंपोजर नहीं बन सकते हैं। लोग आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपका टैलेंट नहीं छीन सकते हैं, वो आपका ही है। मैं अपने पियानो पर बैठता हूं, नई धुन बनाता हूं, और दुनिया को वही मेरा जवाब है।'

मामले को और गरमा दिया

इतना ही नहीं, अमाल मलिक ने शो में बताया था कि जब वो 7 साल के थे, तब एक बार बारिश में फंस गए थे। उनकी छाती तक पानी था और उनके चाचा के परिवार ने उन्हें संघर्ष करते देखा, लेकिन उन्हें वहीं छोड़ दिया था। अमाल ने कहा, 'उनकी कार मेरे सामने खड़ी थी और मैंने उन्हें अपनी कार के दरवाजे लॉक करते देखा।

वो मुझे छोड़कर चले गए, बस यूं ही छोड़ गए, सड़कों पर मैनहोल थे। मेरे पिता के दोस्त की पत्नी ने मुझे देखा, अपनी कार में बिठाया और मुझे घर छोड़ा।' बता दें कि अमाल मलिक के आरोपों के बाद अनु मलिक की प्रतिक्रिया ने इस मामले को और गरमा दिया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या मोड़ आता है।

