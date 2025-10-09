'1000 बार बोला गया झूठ सच नहीं...' अनु मलिक का अमाल मलिक के आरोपों पर फूटा गूस्सा

Anu Mallik And Amaal Malik: 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने कई बार अपने चाचा अनु मलिक पर उनके पिता डब्बू मलिक का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इस पर उन्होंने एक एपिसोड में ये भी बताया था कि 2005 में तेज बारिश में फंसे होने पर अनु मलिक ने उन्हें देखकर गाड़ी के शीशे बंद कर लिए थे। अब इन आरोपों पर अनु मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।