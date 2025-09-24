Bigg boss 19 में कंटेस्टेट को चाहिए लड़ाई का बहाना, कभी खाना बना मुद्दा तो कभी रोमांस पर छिड़का मसाला

तो वहीं, रोमांस के मसाले ने भी बिग बॉस 19 में खूब रंग जमाए हैं। तान्या मित्तल और अमाल मलिक की बढ़ती नजदीकियों को देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच भी खटपट देखने को मिलती है। कुछ लोग इस दोस्ती को प्यार में बदलते देख हैरान हैं, तो कुछ इसे लेकर जलन भी महसूस करते हैं। इस रोमांटिक ड्रामे ने घर के अंदर कई बार नए बहस के मुद्दे पैदा किए हैं। कुल मिलाकर बिग बॉस 19 में लड़ाई-झगड़े और रोमांस का संगम दर्शकों के लिए एक मनोरंजक फॉर्मूला साबित हो रहा है, जो हर एपिसोड को दिलचस्प बना रहा है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर का माहौल काफी तनावपूर्ण और रोमांचक बना हुआ है, जहां दोस्ती, लड़ाई और भावनाओं का संगम देखने को मिल रहा है। दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और किस तरह से ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे।