सिंदूर का उड़ाया मजाक और किया Kiss!आरोपों के बाद Vada Pav Girl का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स

इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखकर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है, तो कुछ ने इसे नकली बताया और सोशल मीडिया पर इसे एक तरह की नौटंकी कहा है। एक यूजर ने लिखा, "सांस लेते लेते इसका पति, धर्म बदल जाता है।" तो दूसरे यूजर ने बताया, "कला और दिखावे के लिए ये सब किया जा रहा है।" कुछ ने तो इसे व्यूज और पैसे कमाने की कोशिश बताया। एक यूजर ने चंद्रिका को 'टोपीबाज' तक कह दिया। साथ ही, बहुत सारे लोगों ने तो वड़ा पाव गर्ल की इसे एक और नौटंकी बता दिया।