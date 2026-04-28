2 घंटे 40 मिनट की फिल्म ‘सम्राट अशोक’ में NTR ने पर्दे पर रचाया अनोखा इश्क, यूट्यूब पर फ्री में है उपलब्ध

फिल्म 'सम्राट अशोक' (1992) एक पुरानी तेलुगु फिल्म है। ये फिल्म कुछ यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध है जहां पुरानी तेलुगु क्लासिक फिल्में अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी ये देखने को मिल सकती है। अगर आप एनटीआर के दीवाने हैं और उनके पुराने जलवे को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर 'Samrat Ashoka 1992 Telugu Full Movie' सर्च करके इसे ढूंढ सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है। बता दें, एन टी रामाराव का 1996 में निधन हो गया लेकिन साउथ सिनेमा में उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बेटे जूनियर एनटीआर ने 'RRR' से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिता की तरह बेटे ने भी ये साबित किया है कि रामाराव परिवार का खून एक्टिंग के लिए ही बना है।