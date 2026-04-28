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2 घंटे 40 मिनट की फिल्म ‘सम्राट अशोक’ में NTR ने पर्दे पर रचाया अनोखा इश्क, यूट्यूब पर फ्री में है उपलब्ध

N. T. Rama Rao Samrat Ashoka movie trivia NTR : 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म में एनटीआर ने पर्दे पर एक अनोखा इश्क रचाया है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। उनकी अदाकारी और भावनाओं की गहराई ने इस प्रेम कहानी को जीवंत बना दिया है।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

Apr 28, 2026

2 घंटे 40 मिनट की फिल्म 'सम्राट अशोक' में NTR ने पर्दे पर रचाया अनोखा इश्क, यूट्यूब पर फ्री में है उपलब्ध

फिल्म 'सम्राट अशोक' में NTR ने पर्दे पर रचाया अनोखा किरदार (फोटो सोर्स: IMDb)

N. T. Rama Rao Samrat Ashoka movie trivia NTR :साउथ फिल्म के सुपरस्टार एन टी रामाराव, जिन्हें सब एनटीआर भी कहते हैं। 1992 में ऐसी कहानी लेकर आए जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले है, उसका नाम है 'सम्राट अशोक' फिल्मी दुनिया में एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। बता दें, 69 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई और उसमें लीड रोल निभाया जिसमें उनके साथ केवल 21 साल की एक्ट्रेस थीं। बता दें, पर्दे पर ये जोड़ी देखकर दर्शक हैरान गए थे और उस दौर में फिल्म को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था।

पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं एक्टर

एन टी रामाराव तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्में कीं और हर किरदार को इतनी गहराई और दमदारी से निभाया कि दर्शक उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। तेलुगु पर्दे पर उन्होंने श्रीकृष्ण, राम और कई पौराणिक किरदारों को जीवंत किया। साथ ही, उनकी एक्टिंग अद्वितीय थी। आज उनके बेटे जूनियर एनटीआर भी उसी राह पर चल रहे हैं। 'RRR' जैसी फिल्म से वे इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं और पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

2 घंटे 40 मिनट की फिल्म जो 1992 में रिलीज हुई 'सम्राट अशोक' एनटीआर का एक बेहद मोस्टअवेटेड प्रोजेक्ट में से एक था। इस फिल्म में उन्होंने न सिर्फ लीड रोल निभाया बल्कि फिल्म का निर्देशन और प्रोडक्शन भी खुद किया। ये फिल्म भारत के महान सम्राट अशोक की जीवनगाथा पर बेस्ड थी। एक ऐसे राजा की कहानी जो कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म की राह पर चल पड़े। फिल्म का स्केल बड़ा था, युद्ध के सीन दमदार थे और एनटीआर ने सम्राट के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया। बता दें, फिल्म में कई बड़े स्टार्स भी शामिल थे जिन्होंने अलग-अलग अहम भूमिकाएं निभाईं।

दोनों के बीच रोमांस के सीन देखकर दर्शक हैरान रह गए

लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी उम्र का ये बड़ा अंतर। एनटीआर की उम्र उस समय 69 साल थी और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में वाणी थीं जो उस वक्त सिर्फ 21 साल की थीं और अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं और पर्दे पर दोनों के बीच रोमांस के सीन देखकर दर्शक हैरान रह गए। बता दें, एक्ट्रेस वाणी के लिए ये फिल्म फायदेमंद साबित हुई, एनटीआर जैसे महान स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलने से उन्हें काफी लाइमलाइट मिली और उनके करियर को एक अच्छी शुरुआत मिली।

इसके बावजूद कि एनटीआर जैसे दिग्गज ने इस फिल्म को बनाया और खुद एक्टर किया, 'सम्राट अशोक' बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। दर्शकों को फिल्म उतनी पसंद नहीं आई जितनी उम्मीद थी, शायद उम्र के उस बड़े अंतर ने दर्शकों को फिल्म से जोड़ने में रुकावट पैदा की, लेकिन एनटीआर की एक्टर प्रतिभा को किसी ने नकारा नहीं।

यूट्यूब पर फ्री में है उपलब्ध

फिल्म 'सम्राट अशोक' (1992) एक पुरानी तेलुगु फिल्म है। ये फिल्म कुछ यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध है जहां पुरानी तेलुगु क्लासिक फिल्में अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी ये देखने को मिल सकती है। अगर आप एनटीआर के दीवाने हैं और उनके पुराने जलवे को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर 'Samrat Ashoka 1992 Telugu Full Movie' सर्च करके इसे ढूंढ सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है। बता दें, एन टी रामाराव का 1996 में निधन हो गया लेकिन साउथ सिनेमा में उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बेटे जूनियर एनटीआर ने 'RRR' से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिता की तरह बेटे ने भी ये साबित किया है कि रामाराव परिवार का खून एक्टिंग के लिए ही बना है।

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Entertainment

Updated on:

28 Apr 2026 02:13 pm

Published on:

28 Apr 2026 02:12 pm

Hindi News / Entertainment / 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म ‘सम्राट अशोक’ में NTR ने पर्दे पर रचाया अनोखा इश्क, यूट्यूब पर फ्री में है उपलब्ध

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