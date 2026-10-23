टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने शेयर की बेटे की सबसे बड़ी ताकत वाली वीडियो, फायरिंग के बाद चर्चा में है परिवार

Tiger Shroff mother Ayesha Shroff Instagram video: बॉलीवुड के चर्चित एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की कार पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था। इस खौफनाक हमले में टाइगर पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन घटना के बाद से ही उनका परिवार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। टाइगर श्रॉफ नहीं लेकिन उनका मां आयशा बेटे की हेल्थ से लेकर परिवार को लेकर पोस्ट शेयर कर रही हैं। एक बार फिर आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की हिम्मत और उसकी सबसे बड़ी ताकत को लेकर खुलासा किया है और एक वीडियो शेयर किया है।