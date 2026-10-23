‘सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा था डिप्रेशन का इलाज’, अभिनेत्री स्मिता जयकर ने रिया चक्रवर्ती के मैसेज को लेकर किया खुलासा

सुशांत से अपनी मुलाकात को याद करते हुए स्मिता ने कहा, "जब सुशांत हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे, तो मैं उन्हें हीलिंग देने गई थी। वहां उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। रिया के मैसेज पर मैं उनसे मिलने पहुंची। सुशांत ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनीं और वह काफी पॉजिटिव लग रहा था। हम उन्हें अपने आश्रम लाने का प्लान बना रहे थे, और वह एक प्रोसेस के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन उस रात रिया का मैसेज आया कि सुशांत की हालत फिर से बिगड़ रही है। काश वह हमारे पास आ जाते।"