सोना महापात्रा ने दलेर मेहंदी के समर्थकों पर कसा तंज?, बोलीं- हमदर्दी जवाबदेही की जगह नहीं ले सकती

दूसरी ओर, पीटीआई से बात करते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि यदि गायक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें मंच पर आने से पहले आयोजकों को बताना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम के लिए एडवांस में 35 लाख रुपये का पूरा भुगतान और होटलों की बुकिंग की गई थी। मंत्री का कहना था कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन जनता और दर्शकों के प्रति भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। सोना महापात्रा के इस बयान के बाद यह बहस अब और अधिक गंभीर हो गई है कि क्या कला के आगे पेशेवर जिम्मेदारी और जवाबदेही को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।