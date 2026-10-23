51 के राहुल महाजन चौथी बार करना चाहते हैं शादी, बोले- नहीं करूंगा तो मेरे सारे दुख कचरे में चले जाएंगे

राहुल महाजन (फोटो सोर्स- Instagram/subhojitghosh25)
Rahul Mahajan Fourth Marriage: राहुल महाजन अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में है। सुभोजीत घोष के पॉडकास्ट में राहुल महाजन ने अपनी चौथी शादी को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दोबारा शादी करना चाहेंगे, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि अगर उन्हें सही इंसान मिलता है और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वह चौथी शादी करने के लिए तैयार हैं।
राहुल से बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि क्या वह भविष्य में शादी को लेकर दोबारा विचार करेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘हां, बिल्कुल।’ राहुल ने कहा कि वह उन लोगों में से हैं जो आज भी शादी जैसी संस्था में विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक, आज की पीढ़ी में बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनका नजरिया इससे अलग है।
राहुल ने कहा कि कई बार उन्हें सच में अकेलापन महसूस होता है। ऐसे में अगर जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जिसे वह अपना बेहतर हाफ मान सकें, तो वह रिश्ते के लिए खुद को तैयार रखेंगे। हालांकि, इस बार वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते।
उन्होंने कहा कि अगर उन्हें शादी का मौका मिलता है तो वह पहले उस व्यक्ति के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहेंगे। वह उस इंसान के साथ करीब एक साल रहकर, उसके साथ यात्रा करके और उसे अच्छी तरह समझने के बाद ही शादी जैसे बड़े फैसले के बारे में सोचेंगे।
राहुल के मुताबिक, रिश्ते को समझने के लिए केवल प्यार या आकर्षण काफी नहीं है। दोनों लोगों का एक-दूसरे की सोच और जीवनशैली को समझना भी जरूरी है।
अपनी पिछली शादियों को लेकर राहुल ने कहा कि अगर वह यह सोच लें कि उनकी चार शादियां सफल नहीं हुईं, इसलिए अब उन्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो उनके पिछले अनुभवों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिंदगी में निराशा के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनके मुताबिक, इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, आखिरकार जिंदगी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीने, प्यार करने और खुश रहने की उम्मीद छोड़ दे।
राहुल ने कहा कि अगर जिंदगी में कोई सकारात्मक मौका आता है तो वह अपने दिल को बंद नहीं करेंगे। उनके लिए रोमांस और प्यार अभी भी जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं।
बातचीत में राहुल ने एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि वह जिंदगी में मिले अनुभवों की वजह से डरकर आगे बढ़ना बंद नहीं करेंगे। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि किसी पुराने बुरे अनुभव के कारण हर नए रिश्ते को उसी नजर से देखना सही नहीं है।
राहुल महाजन की निजी जिंदगी लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। ऐसे में उनका यह बयान कि वह सही इंसान मिलने पर चौथी शादी के लिए भी तैयार हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि, फिलहाल राहुल की जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ता है या नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने बातचीत में साझा नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में उन्हें सही साथी मिला तो वह शादी और प्यार से खुद को दूर नहीं रखेंगे।
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