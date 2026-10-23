51 के राहुल महाजन चौथी बार करना चाहते हैं शादी, बोले- नहीं करूंगा तो मेरे सारे दुख कचरे में चले जाएंगे

राहुल महाजन की निजी जिंदगी लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। ऐसे में उनका यह बयान कि वह सही इंसान मिलने पर चौथी शादी के लिए भी तैयार हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि, फिलहाल राहुल की जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ता है या नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने बातचीत में साझा नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में उन्हें सही साथी मिला तो वह शादी और प्यार से खुद को दूर नहीं रखेंगे।