“मुंबई मेयर को मिला धमकी भरा ईमेल”, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट और अमिताभ बच्चन का घर ‘जलसा’ निशाने पर

Diljit Dosanjh and Amitabh Bachchan Bomb Threats: देशभर में अपनी गायकी से धमाल मचाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के कॉन्सर्ट्स पर इन दिनों संकट के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके आगामी कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, खबर है कि मुंबई की मेयर रितु राजेश तावड़े को एक खतरनाक धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में न केवल दिलजीत के मुंबई में होने वाले इवेंट बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और मेयर के ऑफिस को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।