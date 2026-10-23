“मुंबई मेयर को मिला धमकी भरा ईमेल”, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट और अमिताभ बच्चन का घर ‘जलसा’ निशाने पर

Diljit Dosanjh and Amitabh Bachchan Bomb Threats: देशभर में अपनी गायकी से धमाल मचाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के कॉन्सर्ट्स पर इन दिनों संकट के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके आगामी कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, खबर है कि मुंबई की मेयर रितु राजेश तावड़े को एक खतरनाक धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में न केवल दिलजीत के मुंबई में होने वाले इवेंट बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और मेयर के ऑफिस को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।
शुक्रवार सुबह मुंबई की मेयर रितु राजेश तावड़े को मिले एक अज्ञात ईमेल ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। इस ईमेल में आने वाली 27 नवंबर को मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले दिलजीत दोसांझ के 'ऑरा इंडिया टूर' इवेंट और मेयर के ऑफिस को बम से उड़ाने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मेल में हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग तुरंत हरकत में आ गए हैं और ईमेल भेजने वाले की तलाश तेज कर दी गई है।
मुंबई में मिल रही धमकियों के बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी दिलजीत के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले उनके कॉन्सर्ट की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।
टिकटिंग पार्टनर 'BookMyShow' को भेजे गए आधिकारिक पत्र में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथ डिस्ट्रिक्ट) के ऑफिस ने साफ कहा, "खतरे से जुड़े इनपुट्स (Specific Threat Inputs), चल रहे त्योहारों के मौसम से पैदा होने वाली सुरक्षा चिंताओं तथा कानून-व्यवस्था की कई अहम जिम्मेदारियों को देखते हुए इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जा सकती।"
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों की भारी भीड़ के अलावा पिछले दिनों दिल्ली के कई फेमस स्कूलों (जैसे द ब्रिटिश स्कूल, माउंट कार्मेल और एह्लकॉन इंटरनेशनल) को मिले उन फर्जी ईमेल भी एक मुख्य वजह हैं, जिनमें छात्रों को 30 अक्टूबर को दिलजीत के कॉन्सर्ट में न आने की चेतावनी दी गई थी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए थे। फिलहाल इन तमाम हाई-प्रोफाइल धमकियों और कॉन्सर्ट रद्द होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं।
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