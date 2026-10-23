गैर जमानती वारंट हुआ खारिज, तो राखी सावंत ने किया पोस्ट, भगवान का किया शुक्रिया अदा, बोलीं- भारत ही मेरा परिवार

Rakhi Sawant On UP Court Cancels Non-Bailable Warrant: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन के तौर पर पहचानी जाने वाली और अक्सर अपने बयानों व हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कानूनी मुश्किलों में फंसी राखी सावंत के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) आखिरकार खारिज कर दिया गया है। इस कानूनी राहत के बाद अभिनेत्री ने राहत की सांस ली है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया है और देश की जनता को अपना परिवार बताया है।