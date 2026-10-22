दलेर मेहंदी का इवेंट से पहले का वीडियो हुआ वायरल, मंत्री सुबोध उनियाल का किया था धन्यवाद, अब उठे सवाल

Daler Mehndi Video before Uttarakhand Event: उत्तराखंड में आयोजित कुंजापुरी मेले के दौरान मशहूर गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुई तीखी बहस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंच पर विधायक द्वारा गायक पर ठीक से न गा पाने और नशे में होने के आरोप लगाने के बाद से यह विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अब इस बीच, इस पूरे हंगामे और विवाद से ठीक पहले का दलेर मेहंदी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह खुद मंत्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।