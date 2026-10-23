मंत्री आशीष शेलार ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात के बाद तोड़ी चुप्पी, बताया कैसी है उनकी तबीयत? ड्राइवर के लिए मांगी दुआ

Ashish Shelar On Tiger Shroff meeting: महाराष्ट्र के जुहू इलाके में बॉलीवुड के फेमस एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की कार पर सनसनीखेज फायरिंग हुई थी। इस मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस हाई-प्रोफाइल घटना के बाद से लगातार राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक आशीष शेलार (Ashish Shelar) ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की थी। अब उन्होंने इस मुलाकात को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने टाइगर की सेहत का हाल बताने के साथ-साथ इस घटना पर खुलकर अपनी बात भी रखी है।