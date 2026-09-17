नवोदय विद्यालयों पर सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार को दो टूक, हिंदी को लेकर ‘सोच बदलने’ की नसीहत

तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा नीति राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा विषय है और केंद्र की नीति को राज्य पर इस तरह लागू नहीं किया जा सकता। वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत ऐसा आदेश जारी करती है तो इससे पिछले 75 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था प्रभावित होगी।