तारिक रहमान को 2 बार मिला न्योता, फिर भी भारत नहीं आए, BRICS से दूरी के बीच भारत का बड़ा खुलासा

India Bangladesh Relations: BRICS समिट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के नहीं आने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि भारत की ओर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दो बार BRICS में शामिल होने का न्योता दिया गया था। इनमें से एक न्योता उन्हें दि्वपक्षीय यात्रा के लिए दिया गया था और दूसरा न्योता उन्हें 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (BIMSTEC) के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिया गया था।