दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 194 यात्री सुरक्षित

राजकोट. दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई 1452 (एयरबस ए 321) की सोमवार दोपहर राजकोट के हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान के कार्गो होल्ड (सामान रखने वाले हिस्से) में धुएं के संकेत मिलने के बाद पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क कर निकटतम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। समय रहते विमान को राजकोट डायवर्ट कर सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में सवार 187 यात्रियों और 7 क्रू सदस्यों सहित सभी 194 लोग सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट ने दुबई से निर्धारित समय से पहले सुबह उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान कार्गो होल्ड में धुएं की चेतावनी मिलने से कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की त्वरित कार्रवाई से विमान को दोपहर बाद 3.27 बजे राजकोट के हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया।

लैंडिंग से पहले घोषित की गई 'फुल इमरजेंसी'

विमान की आपात लैंडिंग की सूचना मिलते ही दोपहर 2:45 बजे 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी गई। एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और आपदा प्रबंधन की टीमें तत्काल तैनात कर दी गईं। राजकोट फायर ब्रिगेड के दो दमकल वाहन, कई राहत दल और चिकित्सा टीमें पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थीं।