<strong>अभय देयोल</strong> (जन्म: 15 मार्च 1976) एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। अभय निर्माता और निर्देशक अजीत सिंह देओल के पुत्र हैं। उनके चाचा प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र हैं और अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल और अभिनेत्री ईशा देओल उनके चचेरे भाई-बहन हैं। अभय ने अपने छोटे फिल्मी सफ़र में ही बहुत अच्छी अदाकारी और नये तरह के सिनेमा मे काम करके अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है | देव-डी में उनके "देव" और ओए लक्की! लक्की ओए! में शातिर चोर की भूमिका को बहुत पसंद किया गया।
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