‘हमारे नेता को CM बनने से कोई नहीं रोक सकता’, कांग्रेस विधायकों ने दे दिया साफ संदेश, झटका दे सकते हैं 136 MLA

कांग्रेस का झंडा। (फोटो- ANI)
कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुला विद्रोह कर दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है।
कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा गनीगा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिवकुमार का समर्थन करते हुए दावा किया कि सभी 136 कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार के पक्ष में हैं और पूरा भरोसा जताया कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।
कांग्रेस विधायक ने कहा- डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और भरोसा जताया कि यह बदलाव जल्द ही होगा। रविकुमार ने कहा- डीके शिवकुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिवकुमार 40 साल से राजनीति में हैं।
विधायक ने कहा- डीके शिवकुमार के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और समझदारी है। वह चुपचाप सिक्का चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह खेल जीतेंगे। राजनीति ही खेल है। 136 खिलाड़ी डीके के पक्ष में हैं। जवाब बहुत जल्द मिलेगा। हम BJP में क्यों जा रहे हैं? डीके हमारी पार्टी से CM बनेंगे।
बता दें कि ये बातें तब आईं हैं जब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ हाई-लेवल मीटिंग की। AICC मीटिंग के बाद, शिवकुमार ने कहा कि बातचीत पॉलिटिकल मामलों पर फोकस थी, लेकिन मीटिंग्स की डिटेल्स बताने से मना कर दिया।
शिवकुमार ने रिपोर्टर्स से कहा- मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की जरूरत है कि मैं 10 जनपथ के अंदर किससे मिला। हम सड़कों पर पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने हाई कमांड से मिले हैं और जो बात करनी थी, उस पर बात की है।
उधर, कर्नाटक कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि कम से कम 80 पार्टी MLAs ने CM पोस्ट के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार का नाम हाई कमांड को दिया था।
हुसैन ने कांग्रेस MLC यतींद्र सिद्धारमैया पर उनके पिता और CM सिद्धारमैया के फेवर में बयान देने के लिए हमला बोला। साथ ही उनसे डिसिप्लिन से काम करने को कहा।
हुसैन ने कहा- हमने यह हाईकमान पर छोड़ दिया है। 80-90 MLA ने हाईकमान से DK शिवकुमार को (CM पद के लिए) मौका देने की रिक्वेस्ट की है। हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमें ठीक से पेश आना होगा।
उन्होंने कहा- हमें यह पसंद नहीं है कि वह (यतींद्र सिद्धारमैया) बार-बार अपने पिता के पक्ष में बोलें और हाईकमान को शर्मिंदा करें। हर पिता बेटे से प्यार करता है और बेटा पिता से, लेकिन पॉलिटिक्स में हमें डिसिप्लिन में काम करना होता है। ऐसे बयानों से दूसरों को भड़काना नहीं चाहिए।
