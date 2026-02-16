16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हमारे नेता को CM बनने से कोई नहीं रोक सकता’, कांग्रेस विधायकों ने दे दिया साफ संदेश, झटका दे सकते हैं 136 MLA

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव बढ़ा है। विधायक रविकुमार गौड़ा गनीगा ने दावा किया कि सभी 136 कांग्रेस विधायक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के पक्ष में हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 16, 2026

कांग्रेस का झंडा। (फोटो- ANI)

कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर खुला विद्रोह कर दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है।

कांग्रेस विधायक रविकुमार गौड़ा गनीगा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए डीके शिवकुमार का समर्थन करते हुए दावा किया कि सभी 136 कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार के पक्ष में हैं और पूरा भरोसा जताया कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।

कांग्रेस विधायक ने कहा- डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और भरोसा जताया कि यह बदलाव जल्द ही होगा। रविकुमार ने कहा- डीके शिवकुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिवकुमार 40 साल से राजनीति में हैं।

हमारी पार्टी से शिवकुमार सीएम बनेंगे

विधायक ने कहा- डीके शिवकुमार के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और समझदारी है। वह चुपचाप सिक्का चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह खेल जीतेंगे। राजनीति ही खेल है। 136 खिलाड़ी डीके के पक्ष में हैं। जवाब बहुत जल्द मिलेगा। हम BJP में क्यों जा रहे हैं? डीके हमारी पार्टी से CM बनेंगे।

बता दें कि ये बातें तब आईं हैं जब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ हाई-लेवल मीटिंग की। AICC मीटिंग के बाद, शिवकुमार ने कहा कि बातचीत पॉलिटिकल मामलों पर फोकस थी, लेकिन मीटिंग्स की डिटेल्स बताने से मना कर दिया।

शिवकुमार ने सीएम पद को लेकर खुलकर नहीं बताया कुछ भी

शिवकुमार ने रिपोर्टर्स से कहा- मुझे नहीं लगता कि मुझे यह बताने की जरूरत है कि मैं 10 जनपथ के अंदर किससे मिला। हम सड़कों पर पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने हाई कमांड से मिले हैं और जो बात करनी थी, उस पर बात की है।

उधर, कर्नाटक कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि कम से कम 80 पार्टी MLAs ने CM पोस्ट के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार का नाम हाई कमांड को दिया था।

कांग्रेस विधायक ने सीएम के बेटे को दी नसीहत

हुसैन ने कांग्रेस MLC यतींद्र सिद्धारमैया पर उनके पिता और CM सिद्धारमैया के फेवर में बयान देने के लिए हमला बोला। साथ ही उनसे डिसिप्लिन से काम करने को कहा।

हुसैन ने कहा- हमने यह हाईकमान पर छोड़ दिया है। 80-90 MLA ने हाईकमान से DK शिवकुमार को (CM पद के लिए) मौका देने की रिक्वेस्ट की है। हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमें ठीक से पेश आना होगा।

उन्होंने कहा- हमें यह पसंद नहीं है कि वह (यतींद्र सिद्धारमैया) बार-बार अपने पिता के पक्ष में बोलें और हाईकमान को शर्मिंदा करें। हर पिता बेटे से प्यार करता है और बेटा पिता से, लेकिन पॉलिटिक्स में हमें डिसिप्लिन में काम करना होता है। ऐसे बयानों से दूसरों को भड़काना नहीं चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

16 Feb 2026 06:15 pm

Hindi News / National News / ‘हमारे नेता को CM बनने से कोई नहीं रोक सकता’, कांग्रेस विधायकों ने दे दिया साफ संदेश, झटका दे सकते हैं 136 MLA

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.