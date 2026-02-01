Bangladesh: कल बांग्लादेश में PM पद के लिए शपथ ग्रहण, एक दिन पहले भारत सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

पीएम मोदी और तारिक रहमान। (फोटो- ANI)
बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चेयरमैन तारिक रहमान मंगलवार को पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है।
भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सीमा का उल्लंघन कर भारतीय जलक्षेत्र में घुसने के आरोप में बांग्लादेशी ट्रॉलर (मछली पकड़ने वाली नावों ) को जब्त कर लिया है। इस दौरान 28 बांग्लादेशी मछुआरों को भी हिरासत में लिया गया है।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोमवार दोपहर ट्रॉलर और मछुआरों को साउथ 24 परगना जिले के फ्रेजरगंज फिशरीज पोर्ट पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग के दौरान, बंगाल की खाड़ी में भारतीय जल सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध ट्रॉलर देखा गया।
कोस्ट गार्ड ने जहाज को रुकने का आदेश दिया और जांच करने पर उसकी पहचान बांग्लादेशी ट्रॉलर 'सागर 3' के तौर पर हुई। ट्रॉलर को जब्त करने के बाद, अधिकारियों ने मछुआरों से शुरुआती पूछताछ शुरू की।
पूछताछ के दौरान मछुआरों के जवाबों में कई अंतर पाए गए। मछुआरे यह नहीं बता सके कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पार करके भारतीय सीमा में क्यों प्रवेश किया।
28 मछुआरों को हिरासत में लेने के साथ ही, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ट्रॉलर को जब्त कर लिया और उसे किनारे पर ले आए। मछुआरों को फ्रेजरगंज तटीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया, जिसने बाद में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और घुसपैठ का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सुंदरबन के पुलिस अधीक्षक बिस्वा चंद ठाकुर ने विस्तार से बताया।
एसपी ने कहा- गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किसी बड़े घुसपैठ गिरोह का हिस्सा तो नहीं। यह भी पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या पहले भी भारतीय पानी में घुसने की ऐसी ही कोशिशें की गई हैं।
उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश समुद्री सीमा पर निगरानी पहले ही बढ़ा दी गई है। शुरुआती पूछताछ में कुछ खास जानकारी भी मिली है। गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने दावा किया कि मछली पकड़ने के बहाने एक बांग्लादेशी नागरिक रवींद्रनाथ दास को भारतीय क्षेत्र में लाने की योजना थी।
खबर है कि उसे ट्रॉलर पर बॉर्डर पार ले जाया जा रहा था। उस समय, इलाके में गश्त कर रहे कोस्ट गार्ड ने जहाज को देखा और रेड शुरू कर दी। इसके बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
