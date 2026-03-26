CM साय श्रमिकों को देंगे 27.15 करोड़ की सौगात! ई-रिक्शा से लेकर छात्रवृत्ति तक, कई योजनाओं का लाभ…

Chhattisgarh labour scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 28 मार्च को जशपुर जिले में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 79,340 निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों को 27.15 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अंतरित करेंगे।