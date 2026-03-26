CM साय श्रमिकों को देंगे 27.15 करोड़ की सौगात! ई-रिक्शा से लेकर छात्रवृत्ति तक, कई योजनाओं का लाभ...(photo-patrika)
Chhattisgarh labour scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 28 मार्च को जशपुर जिले में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 79,340 निर्माण श्रमिकों और उनके परिजनों को 27.15 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से अंतरित करेंगे।
यह कार्यक्रम जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में दोपहर 1 बजे आयोजित होगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिवार शामिल होंगे, जहां उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
श्रम विभाग के अंतर्गत कुल 12 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए यह राशि वितरित की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इन योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा उपकरण, आवास और स्वास्थ्य सहायता जैसे कई अहम पहलुओं को शामिल किया गया है। इससे श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इन योजनाओं में सबसे बड़ी राशि नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत वितरित की जाएगी, जिसमें हजारों श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। यह पहल शिक्षा को बढ़ावा देने और श्रमिक परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में राशि ट्रांसफर होने से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। इससे श्रमिकों को समय पर और पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।
राज्य सरकार लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। यह कार्यक्रम भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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