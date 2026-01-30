Weather Update 30 January : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश की संभावना

फोटो पत्रिका
Weather Update 30 January : राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केन्द्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान में 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार 1-2 फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश/मावठ का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
प्रदेश में गुरुवार को दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी गई। दिन का अधिकतम तापमान पांच डिग्री तक गिरा। वहीं, रात का न्यूनतम तापमान छह डिग्री तक गिरा। सबसे कम रात का तापमान माउंट आबू में 3.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पिलानी, फतेहपुर, करौली में पांच डिग्री से अधिक तापमान गिरा। लूणकरणसर में आठ डिग्री रात के तापमान में गिरावट हुई।
माउंट आबू 3.3
पाली 4.1
फतेहपुर 4.4
सिरोही 4.7
अलवर 5.2
झुंझुनू 5.7
सीकर 6.0
दौसा 6.3
चूरू 7.0
श्रीगंगानगर 7.3
जालौर 7.5
भीलवाड़ा 8.2
जयपुर 8.5
करौली 8.6
जैसलमेर 8.9
बीकानेर 9.6।
