Shaheed Diwas : शहीद दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? जानिए क्या है वजह?

महात्मा गांधी 'बापू' को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा जाता है। यह मौन इस साल भी रखा जाएगा। शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन और बिगुल की ध्वनि एक रस्म है, पर यह परंपरा सन 1955 में शुरू हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाने का उद्देश्य केवल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना ही नहीं है, बल्कि उन सभी वीरों को याद करना है, जिन्होंने देश की आज़ादी, एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।