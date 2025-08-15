Independence Day : राजस्थान में भी है एक ‘जलियावाला बाग’, अंग्रेजी हुकूमत की कारस्तानी जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Independence Day : बांसवाड़ा के आनंदपुरी उपखंड मुख्यालय से सात किलोमीटर दूर, 800 मीटर ऊंची मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान और गुजरात की सीमा को छूती है। यह एक ऐसी जगह है, जो अपने में शौर्य और बलिदान की अमिट गाथा समेटे हुए हैं। 17 नवम्बर, 1913 को इसी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौज ने निहत्थे भील-आदिवासियों पर गोलियां बरसाकर 1500 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस दिन हजारों आदिवासी मानगढ़ धाम पर एकत्र हुए थे। उनका मकसद था आदिवासियों के दमन, शोषण, अत्याचार और बेतहाशा टैक्स के विरुद्ध आवाज बुलंद करना।