Independence Day : जयपुर में अलग अंदाज में होता था जश्न-ए-आजादी, जानें

Independence Day : जयपुर. वो दिन था, जब हवा में आजादी की मिठास घुली हुई थी, गलियों में दीपकों की रोशनी झिलमिला रही थी और हर आंगन से देशभक्ति की सुगंध उठ रही थी। जयपुर के चौक-चौराहे दीपमालाओं से सजे थे, आकाश में आतिशबाजी के फूल खिल रहे थे और लोगों की आंखों में स्वतंत्रता का उजास झलक रहा था। सवाई मानगार्ड भवन में सेना की सलामी के साथ इतिहास रचा जा रहा था और शहर की हर धड़कन ‘वंदे मातरम्’ के सुरों में थिरक रही थी।