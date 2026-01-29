Banswara Accident : बांसवाड़ा में बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा सवार

ग्राफिक्स फाइल फोटो पत्रिका
Banswara Accident : बांसवाड़ा के जीपीओ सर्कल पर बुधवार शाम 6 बजे के करीब एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। जिसके बाद बाइक सवार गिर पड़ा। उसके बाद तेजी से छलांग लगाकर बाइक सवार ने अपनी जान बचाई। पर बाइक बुरी तरह डैमेज हो गई। बाइक सवार को मामूली चोटें आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीपीओ सर्कल पर काफी ट्रैफिक था। एक डंपर तेज रफ्तार से भागा चला आ रहा था। इस बीच डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही युवक गिरा पड़ा। जबकि बाइक डंपर के नीचे आ गई। इसके बाद युवक ने तेज गति से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर भीड़ देखकर डंपर ड्राइवर वाहन वहीं पर छोड़कर फरार हो गया।
इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पहुंची और जाम खुलवाया। साथ ही डंपर के नीचे फंसी बाइक को बाहर निकलवाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने भिजवा दिया है।
हादसे में बाइक चालक सुरक्षित है, जिसे मामूली चोटें आई हैं। डंपर को जब्त कर लिया गया है। वाहन नंबरों के आधार पर मालिक और फरार चालक की पहचान की जा रही है।
