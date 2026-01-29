Banswara Accident : बांसवाड़ा में बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा सवार

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीपीओ सर्कल पर काफी ट्रैफिक था। एक डंपर तेज रफ्तार से भागा चला आ रहा था। इस बीच डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही युवक गिरा पड़ा। जबकि बाइक डंपर के नीचे आ गई। इसके बाद युवक ने तेज गति से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर भीड़ देखकर डंपर ड्राइवर वाहन वहीं पर छोड़कर फरार हो गया।