Maharana Pratap Death Anniversary : सीएम भजनलाल ने कहा, महाराणा प्रताप राष्ट्रधर्म की अद्वितीय मिसाल, अशोक गहलोत भी बोले

Maharana Pratap Death Anniversary : राजस्थान में आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रधर्म की अद्वितीय मिसाल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी कही बड़ी बात।

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 19, 2026

रेत पर महाराणा, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की बनाई कृति। फाइल फोटो - ANI

Maharana Pratap Death Anniversary : महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, साथ ही वे भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक भी हैं। आज 19 जनवरी को राजस्थान में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेवाड़ मुकुट' वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन! उनका जीवन स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रधर्म की अद्वितीय मिसाल है।

नई पीढ़ी प्रेरणा ले - अशोक गहलोत

महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि स्वाभिमान एवं अदम्य शौर्य के प्रतीक, मातृभूमि के गौरव के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। उनके त्याग, साहस और देशभक्ति से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ना सीखना चाहिए।

राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल - सचिन पायलट

वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि शौर्य, साहस, स्वाभिमान एवं राष्ट्रभक्ति की जीवंत मिसाल, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।

पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन- गोविंद सिंह डोटासरा

कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि
हूं लड्यो घणो हूं सह्यो घणो, मेवाड़ी मान बचावण नै।
हूं पाछ नहीं राखी रण में, बैर्यां री खात खिडावण में।।

अपने अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और अप्रतिम वीरता से राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास को गौरव प्रदान करने वाले मेवाड़ रत्न, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।

महाराणा प्रताप जी ने जीवन भर मातृभूमि की आन-बान-शान की रक्षा हेतु संघर्ष किया और विपरीत परिस्थितियों में भी कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनकी राष्ट्रभक्ति, पराक्रम और त्याग की अमर गाथाएं सदैव देशवासियों को प्रेरणा देती रहेंगी तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए शौर्य और आत्मसम्मान का मार्गदर्शन करती रहेंगी।

