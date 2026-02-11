Rajasthan Budget 2026: पेयजल की बड़ी घोषणाएं, 160 करोड़ रुपए से सुधार, 600 ट्यूबवेल लगेंगे

वित्त मंत्री दीया कुमारी। फोटो पत्रिका
Rajasthan Budget Highlights: राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अलग-अलग जिलों में पानी की सप्लाई सुधारने, नई पाइपलाइन बिछाने, ट्यूबवेल और टंकियां बनाने सहित 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे।
गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त ट्यूबवेल और हैंडपंप लगाने का भी फैसला किया है। साथ ही जल प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, नई जल नीति लाने और दूरदराज इलाकों में पानी की जांच के लिए मोबाइल लैब शुरू करने जैसी योजनाएं भी घोषित की गई हैं।
