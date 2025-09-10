सीएम भजनलाल शर्मा का एलान: हल्दीघाटी में बनेगा चेतक का विशाल स्मारक, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट भी विकसित होगा

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर तथा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रही है। नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित कराने तथा उनके शौर्य की गाथा जन-जन तक पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं।