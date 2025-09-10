जयपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 16 सितंबर के बाद GPS नहीं लगी बसें होंगी सीज, जानें क्यों



शेखावत ने स्पष्ट किया कि 16 सितंबर के बाद जिन बसों में सुरक्षा मानक पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा ताकि बच्चों की जान को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की लापरवाही न हो। इस अभियान से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जयपुर की स्कूली बसें और अधिक सुरक्षित बनेंगी तथा अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा।