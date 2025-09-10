जयपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 16 सितंबर के बाद GPS नहीं लगी बसें होंगी सीज, जानें क्यों

Jaipur News: राजधानी जयपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ‘सुरक्षित सफर अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्कूली बसों को तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
अभियान की शुरुआत आरटीओ कार्यालय में बस ऑपरेटर्स की बैठक से हुई, जिसमें 300 से अधिक ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपनी बसों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपकरण लगाने पर सहमति जताई। परिवहन विभाग का मानना है कि इन उपकरणों से न केवल बच्चों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि बसों की गति और संचालन पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 135 स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को बस सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही, अब तक करीब 1000 स्कूली बसों में जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।
शेखावत ने स्पष्ट किया कि 16 सितंबर के बाद जिन बसों में सुरक्षा मानक पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को सीज कर दिया जाएगा ताकि बच्चों की जान को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की लापरवाही न हो। इस अभियान से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जयपुर की स्कूली बसें और अधिक सुरक्षित बनेंगी तथा अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा।