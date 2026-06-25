Baran Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा

हंगामा करते परिजनों की फोटो: पत्रिका
Tractor-Trolley And Bike Collision: राजस्थान के बारां जिले के जलवाड़ा कस्बे के पास खलदा मार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिसमें हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने टक्कर हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। वहीं मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर नाहरगढ़ अस्पताल में हंगामा कर दिया और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बारां जलवाड़ा-खलदा रोड पर सुबह पुरुषोत्तम बंजारा अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रैक्टर से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक पुरुषोत्तम बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को नाहरगढ़ अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
परिजनों ने शव की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रोक दी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक प्रशासन की ओर से मुआवजे और सहायता का आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसके चलते अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने परिजनों तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और पोस्टमार्टम कराने के लिए मनाने की कोशिश की।
(खबर अपडेट की जा रही है।)
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