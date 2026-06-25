Baran Accident: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा

परिजनों ने शव की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रोक दी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक प्रशासन की ओर से मुआवजे और सहायता का आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसके चलते अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने परिजनों तथा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और पोस्टमार्टम कराने के लिए मनाने की कोशिश की।