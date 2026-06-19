Baran: छबड़ा में किसानों की लंबी कतारें, दो बैग खाद के लिए घंटों इंतजार, देवरी में 525 बैग उर्वरक जब्त

जानकारी के अनुसार खाद एवं बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया एवं तहसीलदार अनीता के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने देवरी क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं का निरीक्षण किया था। इसमें तीन खाद बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी किया। इसके बाद शुक्रवार को संयुक्त निदेशक कृषि राजेश विजय, कृषि अधिकारी धनराज मीणा एवं विभागीय अधिकारियों की टीम ने मै. जय माता दी फर्टिलाइजर, देवरी के विक्रय परिसर का दोबारा निरीक्षण किया।