Dholpur Crime: गांव से दो नाबालिग बहनें लापता, पिता-पुत्र पर चंबल में धक्का देने का आरोप, प्रेम-प्रसंग से थे नाराज

प्रारम्भिक पूछताछ में दोनों ने किशोरियों को चंबल पुल से धक्का देना बताया। शवों की तलाश के लिए शनिवार को एसडीआरएफ टीम की सहायता से नदी में सर्च किया जाएगा। आरोपितों ने किशोरियों के प्रेम प्रसंग के चलते उक्त कदम उठाना बताया है। उन्होंने बताया कि घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।