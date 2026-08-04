Dholpur: आसमान से बरसा अमृत, सुबह से शाम तक शहर में 19 एमएम बारिश

कमजोर मानसून के कारण जहां आषाढ़ सूखा निकल गया तो, श्रावण से बंधी आस मंगलवार सुबह से राहत देती नजर आई। सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ बारिश का दौर शाम तक चलता रहा। इस दौरान कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से शहर तरबतर हो गया। जिससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं निचले इलाकों सहित कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालत गौशाला, नर्सरी, दारासिंह नगर, मानसरोवर कालोनी और पोखरा सहित उन क्षेत्रों में देखने को मिली जहां जलनिकासी के हाल बेहाल हैं। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक धौलपुर शहर में 19 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं जिले की बात करें तो सैंपऊ में सबसे ज्यादा 34 एमएम, राजाखेड़ा में 25, बाड़ी में 07 और बसेड़ी में 04 एमएम बारिश दर्ज की गई। जिस कारण जिले में बारिश का आंकड़ा 200 एमएम को पार कर 215.9 एमएम पर पहुंच गया। तो वहीं धौलपुर शहर में अब तक 217 एमएम बारिश दर्ज हो चुकी है। हालांकि अभी भी धौलपुर शहर सहित जिला औसत बारिश के मामले में काफी पिछड़ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो आगे भी शहर सहित जिले में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है।