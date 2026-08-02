Dholpur: रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर कार्यों में तेजी दिखाई, मुख्य भवन से कनेक्ट होगा नया एफओबी

उधर, रेलवे प्रशासन की ओर से मुख्य इमारत के लिए प्रवेश और निकासी गेट निर्माण को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल पुराने डीजल लोको शेड की तरफ लोहे का ढांचा गेट निर्माण के लिए खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी आगे की तरफ रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर रेलवे प्रशासन शांत है। सूत्रों के अनुसार पहले अंदर की तरफ कार्य पूर्ण करने के बाद रेलवे अतिक्रमण पर एक्शन लेगा। बता दें कि पूर्व में रेलवे प्रशासन की ओर से अतिक्रमणों को चिह्नित करते हुए रेड मार्क लगाए थे और हनुमान मंदिर तक नाप-तौल की गई थी। फिलहाल इस मुद्दे पर रेलवे किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रही है।