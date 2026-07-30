Dholpur: लापरवाही के ‘गड्ढे’ में डूबने से बालक की मौत

जिस गड्ढे की वजह से मासूम की जान गई, उसे करीब छह माह पहले पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक की ओर सीमेंट और कंक्रीट मिक्सर के लिए खोदा था, जिसे वह खुला ही छोड़ गए। बारिश में पानी भरने से गड्ढा रात में नजर नहीं आया। जिम्मेदारों की लापरवाही एक मासूम की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और संवेदक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।गांव अर्रुआ निवासी दिनेश पुत्र तेजसिंह कुशवाह ने बताया कि उनके भाई श्रीभगवान का 7 वर्षीय पुत्र सुशांत बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन गांव के सिद्ध बाबा मंदिर पर आयोजित भंडारे में प्रसादी लेने गया था। जहां से अकेला ही करीब चार बजे वापस घर लौट रहा था। जब सभी लोग घर पर आए और 7 वर्षीय सुशांत घर पर नहीं मिला तो उसे इधर-उधर देखा, गांव के बच्चों से भी पूछताछ की। जब 2 घंटे निकलने के बाद भी वह नहीं मिला तो चिंता हुई और उसको करीब 5 घंटे तक गांव और आसपास के क्षेत्र में तलाशते रहे।