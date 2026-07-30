30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

Dholpur: लापरवाही के ‘गड्ढे’ में डूबने से बालक की मौत

कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अर्रुआ में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 6 महीने पहले गांव में सडक़ निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से संवेदक ने कार्य शुरू किया था। जिसके मिक्सर प्लांट के लिए सडक़ किनारे गड्ढा खोदा था। कार्य समाप्ति के बाद गड्ढे को नहीं भरा गया। अब बारिश होने पर गड्ढे में पानी भर गया। इसी पानी में डूबने से बालक की मौत हुई है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jul 30, 2026

Dholpur news

मृतक बालक फाइल फोटो

dholpur. कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव अर्रुआ में बुधवार रात सडक़ किनारे पानी से भरे गड्ढे में 7 वर्षीय बालक की डूब गया। मौके पर पहुंचे परिजन बालक को बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को मृतक बालक के शव का पीएम करा कंचनपुर थाना पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है।

जिस गड्ढे की वजह से मासूम की जान गई, उसे करीब छह माह पहले पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक की ओर सीमेंट और कंक्रीट मिक्सर के लिए खोदा था, जिसे वह खुला ही छोड़ गए। बारिश में पानी भरने से गड्ढा रात में नजर नहीं आया। जिम्मेदारों की लापरवाही एक मासूम की जान ले ली। मृतक के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और संवेदक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।गांव अर्रुआ निवासी दिनेश पुत्र तेजसिंह कुशवाह ने बताया कि उनके भाई श्रीभगवान का 7 वर्षीय पुत्र सुशांत बुधवार को गुरु पूर्णिमा के दिन गांव के सिद्ध बाबा मंदिर पर आयोजित भंडारे में प्रसादी लेने गया था। जहां से अकेला ही करीब चार बजे वापस घर लौट रहा था। जब सभी लोग घर पर आए और 7 वर्षीय सुशांत घर पर नहीं मिला तो उसे इधर-उधर देखा, गांव के बच्चों से भी पूछताछ की। जब 2 घंटे निकलने के बाद भी वह नहीं मिला तो चिंता हुई और उसको करीब 5 घंटे तक गांव और आसपास के क्षेत्र में तलाशते रहे।

रात करीब 9 बजे गांव के सडक़ किनारे गड्ढे में भरे पानी में सुशांत की चप्पल तैरती दिखाई दी। इस पर शक हुआ और जब गड्ढे में उतरकर देखा तो वह बालक अंदर पानी मे डूबा हुआ था। जिसे लेकर रात 11 बजे अस्पताल आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रख दिया। गुरुवार कंचनपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है और पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

काम होने के बाद खोला ही छोड़ दिया गड्ढा

दिनेश और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 6 महीने पहले गांव में सडक़ निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से संवेदक ने कार्य शुरू किया था। जिसके मिक्सर प्लांट के लिए सडक़ किनारे गड्ढा खोदा था। कार्य समाप्ति के बाद गड्ढे को नहीं भरा गया। अब बारिश होने पर गड्ढे में पानी भर गया। इसी पानी में डूबने से बालक की मौत हुई है। जो ठेकेदार के साथ विभाग की लापरवाही है। घटना को लेकर कंचनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 07:33 pm

Published on:

30 Jul 2026 07:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: लापरवाही के ‘गड्ढे’ में डूबने से बालक की मौत

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dholpur: विधायक रोहित बोहरा ने सीएम की घोषणाओं पर उठाए सवाल, स्टेडियम लायक जमीन नहीं तो फिर कैसे होगा निर्माण

Dholpur news
धौलपुर

राजस्थान में डकैती का नया तरीका! रिश्ता देखने के बहाने घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाकर दिनदहाड़े वारदात

Dholpur Crime
धौलपुर

Dholpur: व्हाट्स-अप पर दिखाया फोटो, फिर परिजनों को बंधक बना डाली डकैती

Dholpur news
धौलपुर

धौलपुर: रिश्तेदार बनकर घर में घुसे लुटेरे, हथियार के दम पर परिवार को बनाया बंधक; नकदी-जेवर लेकर फरार

Dholpur Robbery
धौलपुर

Dholpur: राजस्व वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, बकायादारों के कटेंगे कनेक्शन

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.