Dholpur: व्हाट्स-अप पर दिखाया फोटो, फिर परिजनों को बंधक बना डाली डकैती

वारदात की घटना के बाद परिजन रात करीब 9 बजे जैसे-तैसे पीछे के गेट से बाहर निकले और पड़ोसी के मोबाइल से रिश्तेदारों को सूचना दी। कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस पहुंची और बुधवार को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और सीओ शहर कृष्णराज जांगिड़ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रारम्भिक जांच में पुलिस यूपी के शहर फतेहाबाद इलाके में गत दिनों बेची करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद होने की आशंका जता रही है। पीडि़त शाहरुख की इलेक्ट्रानिक्स की दुकान है।शहर की दुर्गा कॉलोनी में शाहरुख पुत्र स्व.अब्दुल गफ्फार खां का मकान है। पीडि़ता वेबा साहिरा खातून ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे करीब 5 से 6 अंजान लोग उसके पुत्र शाहरुख के रिश्ते को लेकर आए। इन्होंने यूपी के अलीगढ़ से आने हवाला दिया। साथ में महिला और दो साल का छोटा बच्चा भी था। बताया कि शाहरुख की फोटो खींच कर व्हाट्स-अप पर कंफर्म करने के बाद अज्ञात जने बातें करते हुए शाहरुख को पीछे ले गए और कमरे में पहले से मौजूद दो बहने और उसे पकड़ धमकाते हुए सेलो टैप से हाथ और मुंह बंद कर दिया। अज्ञात जनों ने नकदी और जेवरात के बारे में पूछा। अज्ञात व्यक्तियों ने तिजोरी तोडकऱ उसमें से नकदी और जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर ले लिया। जाते समय अज्ञात जने एक गलती से अपना बैग छोड़ गए।